Preços do farelo e óleo de soja em alta: entenda os motivos por trás do aumento Na última semana, os preços do farelo e do óleo de soja apresentaram alta em Mato Grosso, refletindo as oscilações do mercado e a...

Alto contraste

A+

A-

Na última semana, os preços do farelo e do óleo de soja apresentaram alta em Mato Grosso, refletindo as oscilações do mercado e a valorização do dólar. O farelo de soja teve um aumento de 1,05% em relação à semana anterior, com a média estadual chegando a R$ 1.920,00 por tonelada. Apesar desse aumento semanal, o valor é 1,05% menor do que no mesmo período do ano passado. Esse cenário é atribuído à desvalorização do real frente ao dólar, que impulsionou o preço do coproduto da soja.

Leia a matéria completa no nosso parceiro CenárioMT

Publicidade

Leia mais em CenárioMT



• Preços do farelo e óleo de soja sobem em Mato Grosso

• Motociclista morre e outras duas ficam feridas em grave acidente em Sinop

• Colheita de milho da safra 2023/24 avança em MT



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.