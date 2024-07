Cenário MT |Do R7

Procuradores de Mato Grosso debatem temas contemporâneos no 2º Encontro Multidisciplinar da ESAP-MT Procuradores do Estado de Mato Grosso estão participando ativamente da segunda edição do Encontro Multidisciplinar promovido pela...

Procuradores de Mato Grosso debatem temas contemporâneos no 2º Encontro Multidisciplinar da ESAP-MT

Procuradores do Estado de Mato Grosso estão participando ativamente da segunda edição do Encontro Multidisciplinar promovido pela Escola Superior da Advocacia Pública do Estado de Mato Grosso (ESAP-MT). O evento, que teve início na segunda-feira (1º), está focado em discussões sobre temas contemporâneos relevantes como a reforma tributária, novas regras para licitações e contratos, e mecanismos para a resolução de conflitos.

