Professores da Unemat brilham em evento internacional na Argentina

Crédito - Assessora/Unemat

A Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat) participou recentemente de um evento significativo no exterior. Dois de seus professores apresentaram comunicações orais na IV Jornada de Estudos Socioeconômicos do Litoral, realizada de 26 a 28 de junho de 2024, na Universidade Nacional de Entre Rios, na cidade de Paraná, na Argentina.

