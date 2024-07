Programa Ser Família Habitação: Entrega de residências em Lucas do Rio Verde Na próxima sexta-feira, às 16h, durante a visita do governador Mauro Mendes a Lucas do Rio Verde, será realizada a cerimônia de...

Na próxima sexta-feira, às 16h, durante a visita do governador Mauro Mendes a Lucas do Rio Verde, será realizada a cerimônia de entrega das primeiras 20 das 50 residências contratadas pelo programa Ser Família Habitação no município. O programa foi idealizado pela primeira-dama de Mato Grosso, Virginia Mendes. O evento marca uma etapa importante na iniciativa que visa proporcionar moradia digna para famílias de baixa renda no estado.

