Cenário MT |Do R7

Projeto de lei em Lucas do Rio Verde visa restringir participação de pessoas envolvidas em crimes nos conselhos municipais O vereador Márcio Albieri (MDB) protocolou um projeto de lei importante para o município de Lucas do Rio Verde, com o apoio da maioria...

Alto contraste

A+

A-

O vereador Márcio Albieri (MDB) protocolou um projeto de lei importante para o município de Lucas do Rio Verde, com o apoio da maioria dos vereadores. O objetivo desse projeto é restringir a participação de pessoas envolvidas com tráfico de drogas e aliciamento de menores para prostituição infantil nos conselhos municipais.

Leia a matéria completa no nosso parceiro CenárioMT

Publicidade

Leia mais em CenárioMT



• Bélgica empata com a Ucrânia e vai pegar a França nas oitavas da Euro

• Duplo homicídio é registrado em Vila Bela da Santíssima Trindade

• Conselhos municipais: projeto quer restringir pessoas envolvidas em crimes



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.