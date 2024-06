Promotoria destina recursos para projeto de desintoxicação em Mato Grosso A Promotoria de Justiça de São Félix do Araguaia deu um importante passo no combate à drogadição no município com a destinação de...

Promotoria de Justiça destina R$ 189 mil para projeto de desintoxicação em Mato Grosso

A Promotoria de Justiça de São Félix do Araguaia deu um importante passo no combate à drogadição no município com a destinação de R$ 189 mil ao projeto "Desintoxicação Já". Os recursos, provenientes de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), possibilitarão a internação voluntária e consensual de 15 dependentes químicos em clínicas especializadas.

