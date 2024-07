Prorrogadas as inscrições para cursos de pós-graduação a distância da UAB/IFMT As inscrições para o processo seletivo dos Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu na modalidade a distância da UAB/IFMT, referentes... Cenário MT|Do R7 18/07/2024 - 11h41 (Atualizado em 18/07/2024 - 11h41 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

MOVIMENTO NACIONAL

As inscrições para o processo seletivo dos Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu na modalidade a distância da UAB/IFMT, referentes ao segundo semestre do ano letivo de 2024, foram prorrogadas. Conforme indicado no Edital Retificador 2 do Edital 077/2024, os interessados têm até o dia 24 de julho de 2024 para se inscrever através do site seletivo.ifmt.edu.br. O novo prazo para o pagamento da taxa de inscrição, no valor de R$ 50,00, foi estendido até 25 de julho de 2024.

Leia a matéria completa no nosso parceiro CenárioMT

Publicidade

Leia mais em CenárioMT



• Onde assistir LDU x Always Ready ao vivo - Copa Sul-Americana nesta quinta-feira (18/07/2024)

• Prorrogadas as inscrições para cursos de pós-graduação a distância da UAB/IFMT

• Onde assistir Cerro Porteño x Athletico-PR ao vivo - Copa Sul-Americana nesta quinta-feira (18/07/2024)