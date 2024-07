Cenário MT |Do R7

Quatro membros de facção criminosa são presos em operação policial Policiais militares de Barra do Bugres prenderam quatro homens, com idades entre 24 e 33 anos, pelo sequestro e homicídio que vitimou...

Policiais militares de Barra do Bugres prenderam quatro homens, com idades entre 24 e 33 anos, pelo sequestro e homicídio que vitimou um adolescente de 17 anos, neste domingo (30.06). Com a quadrilha, a PM apreendeu uma arma de fogo, munições e porções de drogas.

