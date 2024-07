R$ 79 mil investidos na locação da rotatória para Expolucas 2024 As empresas organizadoras da Expolucas 2024 pagaram cerca de R$ 79 mil para realizar o evento na rotatória do Paço Municipal. A...

As empresas organizadoras da Expolucas 2024 pagaram cerca de R$ 79 mil para realizar o evento na rotatória do Paço Municipal. A informação foi confirmada no final da tarde desta terça-feira (09) pela assessoria de comunicação da Prefeitura de Lucas do Rio Verde. A Expolucas acontecerá de 1 a 4 de agosto com shows musicais e rodeio.

• Rotatória da Prefeitura foi locada por R$ 79 mil para realização da Expolucas 2024

