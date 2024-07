Recém-nascido de Confresa passa por cirurgia de implante de marca-passo

Cenário MT |Do R7

Alto contraste

A+

A-

Após ação da Defensoria Pública de Mato Grosso, R.L.M.T., um bebê nascido em Confresa (1.049 km de Cuiabá), realizou um implante de marca-passo no Hospital Santa Helena, na capital, no dia 27 de maio, com 15 dias de vida.

Leia a matéria completa no nosso parceiro CenárioMT

Publicidade

Leia mais em CenárioMT



• Após ação da Defensoria, recém-nascido de Confresa realiza implante de marca-passo

• Boletim atualiza informações da covid 19 em Lucas do Rio Verde

• Município prepara cerimônia para entrega de residências na sexta-feira (05)



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.