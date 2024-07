Rio Paraguai em Mato Grosso: Crise no Abastecimento de Água e Navegação em Risco O Rio Paraguai, importante via fluvial para o escoamento da produção e o abastecimento de água em Mato Grosso, atingiu o menor nível... Cenário MT|Do R7 20/07/2024 - 14h14 (Atualizado em 20/07/2024 - 14h14 ) ‌



Nível do Rio Paraguai em Mato Grosso atinge recorde negativo

O Rio Paraguai, importante via fluvial para o escoamento da produção e o abastecimento de água em Mato Grosso, atingiu o menor nível já registrado desde o início do monitoramento, há 59 anos. Em Cáceres, a 220 km da capital Cuiabá, o rio atingiu apenas 71 centímetros de profundidade, abaixo da mínima histórica de 80 centímetros para o período. Na cidade de Barra do Bugres, a 169 km da capital, a situação é ainda mais crítica, com o nível do rio a 43 centímetros, também o menor da série histórica.

