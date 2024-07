Robô da Justiça do Mato Grosso revoluciona o processo judicial com intimação automática em acórdãos Uma nova ferramenta está revolucionando o processo judicial no Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT). O robô Veredictus, implementado... Cenário MT|Do R7 18/07/2024 - 17h54 (Atualizado em 18/07/2024 - 17h54 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Robô da Justiça do Mato Grosso faz intimação automática em acórdãos

Uma nova ferramenta está revolucionando o processo judicial no Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT). O robô Veredictus, implementado para automatizar a intimação das partes assim que um acórdão é assinado, está garantindo mais agilidade, facilidade e aprimoramento no trabalho dos operadores do Direito nas secretarias dos órgãos de segundo grau.

Leia a matéria completa no nosso parceiro CenárioMT

Leia mais em CenárioMT



• Robô da Justiça do Mato Grosso faz intimação automática em acórdãos

• Sorriso registra a maior taxa de estupros de vulneráveis do Brasil em 2023, com 113,9 casos por 100 mil habitantes

• Homem é condenado a 15 anos de prisão por homicídio qualificado e ocultação de cadáver em Mato Grosso