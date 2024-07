Cenário MT |Do R7

Rodovias em Mato Grosso recebem investimento milionário para melhorias Um novo fôlego para as rodovias do Mato Grosso: o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou um financiamento...

Um novo fôlego para as rodovias do Mato Grosso: o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou um financiamento de R$ 430 milhões para a Via Brasil MT-246 Concessionária de Rodovias.

