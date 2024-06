Rotary Club de Lucas do Rio Verde: Nova diretoria assume em noite de emoções e homenagens Em uma noite marcada por emoções e homenagens, Monica Francielle Albieri Testa assumiu a presidência do Rotary Club de Lucas do...

Em uma noite marcada por emoções e homenagens, Monica Francielle Albieri Testa assumiu a presidência do Rotary Club de Lucas do Rio Verde, sucedendo Márcio Albieri. A cerimônia de posse, realizada na noite desta quinta-feira, 27, reuniu membros do clube, autoridades locais e a comunidade para celebrar a transição de liderança e reafirmar o compromisso do Rotary com os projetos sociais na região.

