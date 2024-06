Santos: drama e pressão na Série B

Alto contraste

Santos: fora do G-4, Peixe vive drama e pressão na Série B. Foto: Raul Baretta/Santos FC

O empate por 0 a 0 contra o Mirassol, na noite desta última terça-feira (25), deixou o Santos em situação ainda mais complicada na Série B do Campeonato Brasileiro. No momento, o Peixe está fora do G-4, em quinto lugar, com 19 pontos, um atrás do Vila Nova.

