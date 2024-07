Sebrae promoverá Workshop "Empreendedores da Cidade" em Lucas do Rio Verde O Sebrae Mato Grosso realizará o Workshop "Empreendedores da Cidade" em Lucas do Rio Verde no dia 23 de julho de 2024, com inscrições... Cenário MT|Do R7 17/07/2024 - 15h41 (Atualizado em 17/07/2024 - 15h41 ) ‌



Sebrae promoverá Feira de Negócios em Lucas do Rio Verde

O Sebrae Mato Grosso realizará o Workshop "Empreendedores da Cidade" em Lucas do Rio Verde no dia 23 de julho de 2024, com inscrições gratuitas abertas até a mesma data. O evento, conduzido por Roberto Montanha, ocorrerá a partir das 19h na Agência do Sebrae, situada na Avenida Pará, 484 S, Alvorada.

