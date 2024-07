Seciteci abre inscrições para vagas remanescentes em cursos técnicos A Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Seciteci) está com inscrições abertas para as vagas remanescentes dos... Cenário MT|Do R7 22/07/2024 - 16h14 (Atualizado em 22/07/2024 - 16h14 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

A Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Seciteci) está com inscrições abertas para as vagas remanescentes dos cursos técnicos gratuitos, com início no segundo semestre de 2024. As inscrições ficarão abertas até o preenchimento completo das vagas ou até o vigésimo dia do período letivo.

Leia a matéria completa no nosso parceiro CenárioMT

Publicidade

Leia mais em CenárioMT



• Seciteci abre inscrições para vagas remanescentes em cursos técnicos

• Em sessão extraordinária, Câmara vota projeto do SAAE

• Novos Guardas Civis Municipais tomam posse em Lucas do Rio Verde