Secretaria de Fazenda de Mato Grosso recupera R$ 90 milhões em seis meses com fiscalização de trânsito de mercadorias

A Secretaria de Fazenda de Mato Grosso (Sefaz MT) colheu frutos de um trabalho árduo e estratégico no primeiro semestre de 2024. Através da fiscalização de trânsito de mercadorias, o fisco estadual recuperou cerca de R$ 90 milhões aos cofres públicos, um valor significativo que representa aproximadamente 50% do total de crédito tributário lançado no período.

