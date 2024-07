Secretário de Desenvolvimento Econômico destaca a importância de Mato Grosso

Cenário MT |Do R7

Secretário de desenvolvimento econômico destaca importância de Mato Grosso

Na abertura do 5º Fórum das Cadeias Produtivas, durante a 56ª Expoagro, o secretário de Desenvolvimento Econômico de Mato Grosso, César Miranda, destacou como a produção agrícola do estado é essencial para alimentar o mundo. O evento começou nesta sexta-feira (12.07), no Centro de Eventos Jonas Pinheiro, em Cuiabá.

