Sesi no Parque celebra o Dia Mundial do Rock com show no sábado

‌



Sesi no Parque celebra o Dia Mundial do Rock, comemorado no sábado 13 de julho, com programação especial. O evento, organizado pelo Serviço Social da Indústria (Sesi MT) em parceria com a Rádio Centro América FM, promete reunir amantes do rock de todas as idades em uma noite de música e diversão, no Parque das Águas, em Cuiabá, a partir das 18h. A entrada é gratuita.

