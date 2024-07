Sesp-Mato Grosso recebe doação de 118 computadores para unidades prisionais e socioeducativas

‌



A Secretaria de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso (Sesp-MT) recebeu, nesta segunda-feira (15.07), 118 novos computadores do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e Socioeducativo (GMF). A cerimônia de entrega foi realizada no Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Os equipamentos serão destinados às salas de aula das unidades do Sistema Prisional e Socioeducativo do estado, promovendo a integração digital e suporte ao ensino a distância para jovens e adultos.

