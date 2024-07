SEST SENAT inaugura unidade em Lucas do Rio Verde Na manhã desta quinta-feira (04), foi realizada a cerimônia de lançamento da Pedra Fundamental e assinatura do termo de Concessão...

Unidade do Sest Senat é inaugurada em Lucas do Rio Verde

Na manhã desta quinta-feira (04), foi realizada a cerimônia de lançamento da Pedra Fundamental e assinatura do termo de Concessão de Direito Real De Uso da área do estacionamento de caminhões de Lucas do Rio Verde. O evento também marcou a entrega da nova estrutura do SEST SENAT no município.

