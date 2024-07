Sindimóvel MT: Empresários de Mato Grosso marcam presença na principal feira de móveis da América Latina

Cenário MT |Do R7

Na busca de novos negócios, modernização do parque tecnológico e novidades sobre o setor, um grupo de empresários associados ao Sindicato das Indústrias do Mobiliário de Mato Grosso (Sindimóvel MT) participou da ForMóbile, a principal feira do setor moveleiro da América Latina, realizada na cidade de São Paulo.

