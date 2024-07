Sorriso: a cidade com a maior taxa de estupros de vulneráveis do Brasil em 2023 Sorriso, a 420 km de Cuiabá, registrou a maior taxa de estupros de vulneráveis do Brasil em 2023, com 113,9 casos por 100 mil habitantes... Cenário MT|Do R7 18/07/2024 - 17h34 (Atualizado em 18/07/2024 - 17h34 ) ‌



Sorriso registra a maior taxa de estupros de vulneráveis do Brasil em 2023, com 113,9 casos por 100 mil habitantes

Sorriso, a 420 km de Cuiabá, registrou a maior taxa de estupros de vulneráveis do Brasil em 2023, com 113,9 casos por 100 mil habitantes, segundo dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública divulgado nesta quinta-feira (18).

