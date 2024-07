Suspeito de execução por dívida é preso em Lucas do Rio Verde Um dos autores do homicídio de João Rafael Fernandes, de 29 anos, ocorrido em março deste ano, no bairro Cidade Nova, em Lucas do...

‌



A+

A-

Suspeito de execução por dívida é preso em Lucas do Rio Verde

Um dos autores do homicídio de João Rafael Fernandes, de 29 anos, ocorrido em março deste ano, no bairro Cidade Nova, em Lucas do Rio Verde, foi preso pela Polícia Civil na tarde dessa segunda-feira (15). O investigado de 29 anos, foi detido em uma residência no bairro Alvorada 2.

Leia a matéria completa no nosso parceiro CenárioMT

Publicidade

Leia mais em CenárioMT



• Suspeito de execução por dívida é preso em Lucas do Rio Verde

• Professor investigado por estupro de vulnerável é preso em Lucas do Rio Verde

• Seminário de Gestão da Saúde debaterá temas de relevância para o SUS em Mato Grosso