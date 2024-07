TCE suspende licitação de transporte público em Lucas do Rio Verde O Tribunal de Contas do Estado (TCE) de Mato Grosso, por meio do conselheiro José Carlos Novelli, acatou um pedido de liminar da...

‌



A+

A-

O Tribunal de Contas do Estado (TCE) de Mato Grosso, por meio do conselheiro José Carlos Novelli, acatou um pedido de liminar da empresa Godinho's Transporte e Logística Ltda, suspendendo a licitação da Prefeitura de Lucas do Rio Verde para concessão do serviço público de transporte coletivo de passageiros. A decisão foi tomada após a identificação de supostas irregularidades no edital da concorrência pública 006/2024, que incluíam erros na planilha tarifária e requisitos de qualificação econômico-financeira considerados inadequados.

Leia a matéria completa no nosso parceiro CenárioMT

Publicidade

Leia mais em CenárioMT



• TCE suspende licitação de transporte público em Lucas do Rio Verde

• Onde assistir Rosario Central x Internacional ao vivo - Copa Sul-Americana nesta terça-feira (16/07/2024)

• Guarda Civil Municipal de Lucas do Rio Verde frustra tentativa de roubo no Bairro Bandeirantes