Trabalhador morre em acidente trágico em obra na MT-449 Davi Carlos do Nascimento, 54, morreu após cair de uma estrutura de 3 metros, no final da manhã deste domingo (30), na MT-449, em...

Trabalhador morre ao cair de estrutura em obra na MT-449, em Lucas do Rio Verde

Davi Carlos do Nascimento, 54, morreu após cair de uma estrutura de 3 metros, no final da manhã deste domingo (30), na MT-449, em Lucas do Rio Verde. O acidente ocorreu enquanto a vítima estava trabalhando em uma obra.

