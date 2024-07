Trabalhadores da coleta de lixo em Cuiabá conquistam aumento salarial em acordo

Cenário MT |Do R7

Acordo eleva salário de trabalhadores da coleta de lixo em Cuiabá

Os coletores de lixo em Cuiabá chegaram a um acordo com a empresa responsável pela sua contratação, resultando em um aumento salarial. A audiência foi mediada pelo desembargador Aguimar Peixoto no Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso (TRT-MT) nesta sexta-feira (5).

