Trabalhadores da UFMT aprovam acordo e encerram greve

fim da greve da ufmt

Os trabalhadores técnico-administrativos da UFMT aprovaram nesta quinta-feira (27.06) o termo de acordo proposto pelo governo e corrigido pelo Comando Nacional de Greve. No entendimento da grande maioria dos servidores, o acordo contempla avanços, pois atendeu em torno de 80% das reivindicações da categoria. A greve continua até a assinatura do acordo junto ao Governo Federal. Uma nova assembleia já está marcada para segunda-feira, dia 01 de julho, para avaliação final de greve. O retorno as atividades na UFMT deve acontecer na terça-feira (02.07), de forma unificada as outras Universidades.

