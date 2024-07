Tragédia em Cuiabá: Casal jovem morre em acidente entre moto e caminhão

Cenário MT |Do R7

Casal morre em trágico acidente entre moto e caminhão em Cuiabá

Um casal jovem perdeu a vida em um acidente de moto na tarde desta segunda-feira (8), na Avenida Coronel Torquato, no bairro Pascoal Ramos, em Cuiabá (MT). As vítimas, identificadas como Marcos Alexandre, de 22 anos, e Jorzislene, de 19 anos, estavam em uma motocicleta quando colidiram com um caminhão-betoneira após tentar uma ultrapassagem mal sucedida.

