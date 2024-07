Cenário MT |Do R7

Tragédia em Lucas do Rio Verde: Acidente na Rodovia Izidoro Pivetta tira a vida de homem Um homem identificado como Albano S., de 46 anos, faleceu em um acidente na Rodovia Izidoro Pivetta (linha 05) na madrugada desta...

Acidente na Rodovia Izidoro Pivetta tira a vida de homem em Lucas do Rio Verde

Um homem identificado como Albano S., de 46 anos, faleceu em um acidente na Rodovia Izidoro Pivetta (linha 05) na madrugada desta sexta-feira (05). O acidente aconteceu no início da madrugada, no sentido da comunidade Campinho Verde, em Lucas do Rio Verde.

