Tragédia em Mato Grosso: corpo da filha do deputado Gilberto Cattani é enterrado em Lucas do Rio Verde O corpo da empresária Raquel Cattani, de 26 anos foi supultado na tarde de hoje (20) no Cemitério Jardim da Paz em Lucas do Rio Verde... Cenário MT|Do R7 20/07/2024 - 16h14 (Atualizado em 20/07/2024 - 16h14 ) ‌



Com a presença de autoridades, corpo da filha do deputado Gilberto Cattani é enterrado em Lucas do Rio Verde

O corpo da empresária Raquel Cattani, de 26 anos foi supultado na tarde de hoje (20) no Cemitério Jardim da Paz em Lucas do Rio Verde. A jovem, filha do deputado Gilberto Cattani foi encontrada morta em sua propriedade rural no assentamento Pontal do Marape, em Nova Mutum.

