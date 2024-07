Cenário MT |Do R7

Tragédia em Pontes e Lacerda: criança de 2 anos morre afogada em piscina Uma tarde tranquila no bairro Morada da Serra, no município de Pontes e Lacerda (MT), se transformou em tragédia na terça-feira (...

‌



A+

A-

Tragédia em Pontes e Lacerda: criança de 2 anos morre afogada em piscina

Uma tarde tranquila no bairro Morada da Serra, no município de Pontes e Lacerda (MT), se transformou em tragédia na terça-feira (9), com a morte de uma criança de apenas 2 anos.

Leia a matéria completa no nosso parceiro CenárioMT

Publicidade

Leia mais em CenárioMT



• Onde assistir Internacional x Juventude ao vivo - Copa do Brasil nesta quarta-feira (10/07/2024)

• Onde assistir Vasco x Corinthians ao vivo - Brasileirão esta quarta-feira (10/07/2024)

• Tragédia em Pontes e Lacerda: criança de 2 anos morre afogada em piscina