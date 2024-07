Tragédia em Rondonópolis: Jovem de 17 anos morre afogado em córrego Na tarde de quinta-feira (4), um jovem de 17 anos morreu após se afogar no córrego do Escondidinho, localizado no bairro Pedra 90...

Alto contraste

A+

A-

Jovem de 17 anos morre afogado em córrego de Rondonópolis

Na tarde de quinta-feira (4), um jovem de 17 anos morreu após se afogar no córrego do Escondidinho, localizado no bairro Pedra 90, em Rondonópolis, a 212 km ao sul de Cuiabá. A vítima estava com amigos em um momento de lazer quando a tragédia ocorreu.

Leia a matéria completa no nosso parceiro CenárioMT

Leia mais em CenárioMT



• Onde assistir Portugal x França ao vivo - Eurocopa nesta sexta-feira (05/07/2024)

• Jovem de 17 anos morre afogado em córrego de Rondonópolis

• Banco de Leite Humano do HSL recebe apoio do Corpo de Bombeiros para coletas domiciliares



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.