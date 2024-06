Cenário MT |Do R7

Tragédia em Sinop: Criança de 5 anos morre atropelada por ônibus escolar

Criança de 5 anos morre atropelada por ônibus escolar

A tarde de terça-feira (25) foi marcada por uma tragédia em Sinop, no Mato Grosso. Uma criança de apenas cinco anos perdeu a vida após ser atropelada por um ônibus escolar na Avenida Principal do Bairro Jardim Viena, na região do Alto da Glória.

