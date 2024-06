Tragédia na BR-163: Mulher perde a vida em acidente fatal com carreta Na manhã deste sábado (29), por volta das 5h39, a Nova Rota do Oeste foi acionada para atender a um acidente grave na BR-163, no...

Acidente fatal na BR-163 em Lucas do Rio Verde: mulher morre após colisão com carreta

Na manhã deste sábado (29), por volta das 5h39, a Nova Rota do Oeste foi acionada para atender a um acidente grave na BR-163, no km 686, em Lucas do Rio Verde. Uma colisão frontal entre um automóvel Fiat Palio e uma carreta resultou na morte da condutora do veículo de passeio.

