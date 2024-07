Tragédia na BR-174: Acidente tira vida de motorista de 51 anos

Cenário MT |Do R7

Acidente na BR-174 em Glória D'Oeste tira vida de motorista de 51 anos

Um trágico acidente de trânsito na madrugada desta terça-feira (02) na BR-174, na entrada do Morro do Gamelão, no município de Glória D'Oeste, resultou na morte de Edilson Rodrigues Barbosa, 51 anos. A colisão frontal entre dois caminhões, um da usina de cana-de-açúcar e outro carregado de sal, deixou o local interditado por algumas horas.

