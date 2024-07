TRE-MT alerta para desinteresse dos jovens eleitores em Mato Grosso Apesar da taxa de abstenção dos eleitores em Mato Grosso estar alinhada com a média nacional, o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-... Cenário MT|Do R7 21/07/2024 - 19h13 (Atualizado em 21/07/2024 - 19h13 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Tribunal Regional Eleitoral está preocupado com desinteresse dos jovens eleitores em Mato Grosso

Apesar da taxa de abstenção dos eleitores em Mato Grosso estar alinhada com a média nacional, o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-MT) está preocupado com o crescente desinteresse dos jovens no processo eleitoral. Esse fenômeno tem sido notado principalmente nas eleições municipais, onde cada voto pode ser crucial para determinar o resultado.

Leia a matéria completa no nosso parceiro CenárioMT

Publicidade

Leia mais em CenárioMT



• Tribunal Regional Eleitoral está preocupado com desinteresse dos jovens eleitores em Mato Grosso

• Bombeiros combatem incêndio em lavoura em Campo Novo do Parecis

• Bombeiros fazem desencarceramento de vítimas de capotamento em Tangará da Serra