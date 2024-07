Cenário MT |Do R7

TRT/MT participa de mutirão gaúcho para atender processos suspensos durante enchente Servidores dos Centros Integrados de Solução de Conflitos (CEJUSCs) do TRT de Mato Grosso participaram da "Ação Integrada de Conciliação...

Servidores dos Centros Integrados de Solução de Conflitos (CEJUSCs) do TRT de Mato Grosso participaram da "Ação Integrada de Conciliação dos Tribunais – Judiciário Unido", promovida pelo TRT, TJ e TRF do Rio Grande do Sul. O mutirão ocorreu de 1º a 10 de julho e atendeu demandas suspensas durante o período de maior gravidade das enchentes que afetaram o estado.

