UFMT: Inscrições para concurso público com isenção de taxa A Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) abriu as inscrições para seu concurso público, que oferece 70 vagas para servidores...

A Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) abriu as inscrições para seu concurso público, que oferece 70 vagas para servidores técnicos administrativos. As inscrições estão disponíveis até o dia 15 de julho, exclusivamente pela internet, no site www.concursos.ufmt.br. Os interessados em conseguir a gratuidade na inscrição devem estar atentos aos prazos.

