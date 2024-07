Vacinação em Lucas do Rio Verde: Proteção contra a dengue e outras doenças No próximo sábado, 13, Lucas do Rio Verde contará com uma ação de vacinação contra dengue e outras doenças no Pronto Atendimento...

‌



A+

A-

Vacina contra a dengue: Chegam ao Brasil as primeiras doses - Foto: José Cruz/ Agência Brasil

No próximo sábado, 13, Lucas do Rio Verde contará com uma ação de vacinação contra dengue e outras doenças no Pronto Atendimento Municipal (PAM), que promete atender a população das 7h30 às 16h30, sem interrupções para almoço. Cláudia Engelmann, supervisora da Vigilância em Saúde, destaca a importância e a abrangência desta iniciativa.

Leia a matéria completa no nosso parceiro CenárioMT

Publicidade

Leia mais em CenárioMT



• Saúde fará vacinação contra dengue e outras doenças no sábado (13)

• Polícia Civil investiga morte de bebê de 7 meses; possível estupro não está descartado

• Após divórcio, mulher obtém a guarda exclusiva de seu cão de estimação