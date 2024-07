Cenário MT |Do R7

Veículo roubado em Lucas do Rio Verde é recuperado pela Guarda Civil Municipal Um veículo VW Nivus que havia sido roubado de uma residência no bairro Bandeirantes, em Lucas do Rio Verde, na madrugada de quinta...

‌



A+

A-

VW Nivus roubado em Lucas do Rio Verde é recuperado pela Guarda Civil Municipal

Um veículo VW Nivus que havia sido roubado de uma residência no bairro Bandeirantes, em Lucas do Rio Verde, na madrugada de quinta-feira (11) foi recuperado pela Guarda Civil Municipal (GCM) na manhã de sexta-feira (12). O carro foi encontrado escondido em uma região de mata aos fundos do bairro Téssele Junior.

Leia a matéria completa no nosso parceiro CenárioMT

Publicidade

Leia mais em CenárioMT



• Onde assistir Juventude x Internacional ao vivo - Copa do Brasil neste sábado (13/07/2024)

• Onde assistir Cruzeiro x Bragantino ao vivo - Brasileirão neste sábado (13/07/2024)

• VW Nivus roubado em Lucas do Rio Verde é recuperado pela Guarda Civil Municipal