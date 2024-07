Cenário MT |Do R7

Vereador renuncia ao cargo em Lucas do Rio Verde O vereador Noel Dias (União Brasil), eleito para a legislatura 2021/2024, apresentou oficialmente seu pedido de renúncia ao cargo...

O vereador Noel Dias (União Brasil), eleito para a legislatura 2021/2024, apresentou oficialmente seu pedido de renúncia ao cargo na Câmara Municipal de Lucas do Rio Verde. Com base no Regimento Interno, Noel explicou que sua decisão foi tomada por motivos pessoais.

