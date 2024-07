Walter brilha e Cuiabá empata com Palestino na Sul-Americana O Cuiabá arrancou empate por 1 a 1 com o Palestino na noite desta quinta-feira (18), no estádio Municipal de Concepción, no Chile... Cenário MT|Do R7 18/07/2024 - 21h13 (Atualizado em 18/07/2024 - 21h13 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Lance de Palestino x Cuiabá. Foto: AssCom Dourado

O Cuiabá arrancou empate por 1 a 1 com o Palestino na noite desta quinta-feira (18), no estádio Municipal de Concepción, no Chile. A partida valeu pela ida do playoff da Copa Sul-Americana.

Leia a matéria completa no nosso parceiro CenárioMT

Leia mais em CenárioMT



• Walter pega pênalti e Cuiabá empata com Palestino na Sul-Americana

• Bombeiros Militares orientam família por telefone e salvam bebê engasgado com uma pedra em Sorriso

• Comitiva de produtores norte-americanos visita Fundação Rio Verde