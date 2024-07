Workshop ‘Empreendedores na Cidade’ irá capacitar mais de 5.000 empresários em todo estado

‌



O circuito ‘Empreendedores na Cidade’ passará por 15 municípios de Mato Grosso para promover a capacitação aproximadamente 5.000 empreendedores, com ferramentas práticas e insights valiosos para enfrentarem os desafios do mercado. A iniciativa é realizada pelo Sebrae/MT (Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Mato Grosso) em parceria com as Salas do Empreendedor, vinculadas às prefeituras e com as Associações Comerciais e Câmaras de Dirigentes Lojistas dos municípios. Interessado em participar, basta clicar no link e se inscrever gratuitamente.

