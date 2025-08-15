Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

1ª Cãominhada do Bem será realizada neste domingo em Sorriso

A Praça das Fontes receberá, neste domingo (17), a 1ª Cãominhada do Bem. O evento está marcado para as 16h e conta com apoio da Prefeitura...

Momento MT

Momento MT|Do R7

A Praça das Fontes receberá, neste domingo (17), a 1ª Cãominhada do Bem. O evento está marcado para as 16h e conta com apoio da Prefeitura de Sorriso, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude. Idealizada por Jessica Wechwert e Vitória Lucini, a ação tem como objetivo arrecadar alimentos para lares independentes de animais e incentivar a adoção consciente. Durante a programação, haverá uma feira para quem deseja oferecer um novo lar a cães disponíveis. As inscrições, que se encerraram ainda na primeira semana, confirmaram cerca de 150 animais. Após a caminhada, será realizado um concurso de fantasias com premiações. A expectativa é reunir tutores e famílias em uma atividade solidária e voltada à causa animal.

Não perca a chance de participar dessa linda iniciativa! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.