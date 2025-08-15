1ª Cãominhada do Bem será realizada neste domingo em Sorriso A Praça das Fontes receberá, neste domingo (17), a 1ª Cãominhada do Bem. O evento está marcado para as 16h e conta com apoio da Prefeitura... Momento MT|Do R7 15/08/2025 - 13h58 (Atualizado em 15/08/2025 - 13h58 ) twitter

A Praça das Fontes receberá, neste domingo (17), a 1ª Cãominhada do Bem. O evento está marcado para as 16h e conta com apoio da Prefeitura de Sorriso, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude. Idealizada por Jessica Wechwert e Vitória Lucini, a ação tem como objetivo arrecadar alimentos para lares independentes de animais e incentivar a adoção consciente. Durante a programação, haverá uma feira para quem deseja oferecer um novo lar a cães disponíveis. As inscrições, que se encerraram ainda na primeira semana, confirmaram cerca de 150 animais. Após a caminhada, será realizado um concurso de fantasias com premiações. A expectativa é reunir tutores e famílias em uma atividade solidária e voltada à causa animal. Não perca a chance de participar dessa linda iniciativa! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Comissão aprova projeto sobre inclusão de alimentos sem glúten e sem lactose na merenda escolar

