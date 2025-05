1ª Corrida do Milho de Diamantino está chegando com mais de R$17 mil reais em premiações A 1ª Corrida do Milho será realizada no próximo dia 22 de junho (domingo) e promete movimentar o município com a participação de atletas...

Momento MT|Do R7 14/05/2025 - 19h23 (Atualizado em 14/05/2025 - 19h23 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share