1º dia do ano letivo marcado por recepção calorosa na rede municipal

As unidades da rede municipal de ensino de Rondonópolis se prepararam da melhor forma possível para receber os alunos no primeiro dia do ano letivo de 2025, iniciado sem atrasos nesta segunda-feira (3). Diretores, coordenadores e professores organizaram recepções aos alunos com mensagens de boas-vindas, atrativos criativos e muito carinho. Ao todo, são mais de 29.000 crianças matriculadas nas 105 unidades escolares da rede municipal.

