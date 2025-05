Momento MT |Do R7

1.º Encontro de Mães Atípicas contou com informação, troca de experiências e carinho “É essencial ser e se sentir acolhida”. A afirmação é da mãe atípica Ana Calixto. Há um ano e três meses, Ana recebeu o diagnóstico...

“É essencial ser e se sentir acolhida”. A afirmação é da mãe atípica Ana Calixto. Há um ano e três meses, Ana recebeu o diagnóstico que o filho de 12 anos é autista e dislexo. Antes do caminho que levou ao diagnóstico, a família entendia as crises como birras. “Chamava a atenção e logo ele estava dando mais uma birra”, relata. Foi com o diagnóstico que Ana entendeu que o que estava acontecendo não era uma birra.

