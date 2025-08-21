1º Encontro SER Família Habitação acontece hoje em Cuiabá
Nesta quinta-feira (21.8), a partir das 16h, o Governo de Mato Grosso, por meio da MT Participações e Projetos (MT Par), promove o...
Nesta quinta-feira (21.8), a partir das 16h, o Governo de Mato Grosso, por meio da MT Participações e Projetos (MT Par), promove o 1º Encontro SER Família Habitação – Construindo Lares e Fortalecendo Famílias, no Parque Novo Mato Grosso, em Cuiabá. Leia Mais em Momento MT:
Nesta quinta-feira (21.8), a partir das 16h, o Governo de Mato Grosso, por meio da MT Participações e Projetos (MT Par), promove o 1º Encontro SER Família Habitação – Construindo Lares e Fortalecendo Famílias, no Parque Novo Mato Grosso, em Cuiabá.Consulte no nosso parceiro Momento MT para saber mais sobre este importante evento!
Leia Mais em Momento MT: