1º Encontro SER Família Habitação acontece hoje em Cuiabá

Nesta quinta-feira (21.8), a partir das 16h, o Governo de Mato Grosso, por meio da MT Participações e Projetos (MT Par), promove o...

Momento MT

Momento MT|Do R7

Nesta quinta-feira (21.8), a partir das 16h, o Governo de Mato Grosso, por meio da MT Participações e Projetos (MT Par), promove o 1º Encontro SER Família Habitação – Construindo Lares e Fortalecendo Famílias, no Parque Novo Mato Grosso, em Cuiabá.

